2024總統大選時間逐漸逼近，《美麗島電子報》董事長吳子嘉搶先披露最新民調。根據數據結果，在三腳督的情況下，民進黨參選人賴清德還是第一名，但支持率稍有下降；民眾黨參選人柯文哲未到30%，第二名；侯友宜雖然還是在第三名，但這次支持率有衝到20%以上。

吳子嘉在今（29）日中天節目《新聞千里馬》指出，侯友宜這段時間表現不錯了，可見內部人士團隊調整，加上國安會前秘書長金溥聰操盤，士氣有所回升，7月份經過操盤有可能會更好。

對於金溥聰加入侯團隊，吳子嘉指出，是扮演行銷者的角色，且金也是國民黨第一個大量使用民調的人，非常的專業。但吳強調，現在有個最優先的問題是柯文哲可能掉下來，金現在有兩個首要任務，一是整合在野、二是改造侯友宜的人設。

此外，吳子嘉也公布了四腳督的民調結果，除了賴清德一人領先之外，郭台銘、侯友宜、柯文哲都是20幾%。吳強調，這給柯文哲一個提醒，談政策還是要認真，並指出郭台銘加入戰局，會吃掉柯文哲一部份。

不過吳子嘉也提到，今天提供的2024大選數據，是昨天一天的數據，他們基本上是以兩天為準，現在數據沒有加權，會跟最後結果會有所偏差，但大致上不會差的很離譜。