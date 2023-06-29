我國前駐奈及利亞公使楊文昇，2018年曾與當地一名女清潔工性交易，遭到監察院彈劾，去年被懲戒法院判休職1年，也因為派駐奈及利亞期間，5度以館長交際費名義報支私人支出，被台北地檢署，依涉嫌違反貪汙治罪條例、使公務員登載不實等罪嫌起訴。對此，民進黨立委許智傑批評，外交單位螺絲鬆了，要求外交部栓緊螺絲，接二連三的負面事件，性騷擾、貪汙都將影響台灣國際形象。

駐泰代表莊碩漢涉嫌性騷案爆發，當事人隱忍半年，直到近期Me Too連環爆才敢提報告，外交體制封閉，如今又爆出我國前駐奈及利亞公使楊文昇因不實核銷「館長交際費」，詐領折合台幣約1萬5000元，遭台北地檢署起訴，外交部接二連三發生醜聞。

許智傑批評，外交部勿枉勿縱，同時提醒外交人員要自律做好表率，才能為台灣在國際舞台爭光。

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