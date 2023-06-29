水保局台東分局於2023台中國際夏季旅展，集結近30條的台東在地特色農遊行程，推出限量優惠，邀請遊客體驗農村自在生活。（水保局台東分局提供／馮惠宜台中傳真）

暑假旅遊旺季即將到來，為推廣台東地區的農村旅遊，水保局台東分局於6月30日開展的2023台中國際夏季旅展，集結近30條的台東在地特色農遊行程，推出限量優惠，邀請遊客暑假來台東體驗農村自在生活。

水保局台東分局長柯燦堂表示，近年來台東分局致力於農村旅遊業者的接待服務優化之外，也積極與主流市場的消費者行銷、接軌，結合台東的山海美景，以及熱氣球嘉年華、縱谷大地藝術季、月光海音樂會等台東地區時下流行的旅遊元素，規畫設計出食農體驗、特色遊程、部落體驗、包車客製等套裝行程，讓遊客停留時間拉長，更符合「慢遊台東」的經濟模式，並在旅展期間進行優惠推廣。

柯燦堂說，配合「食農教育法」通過後，農村旅遊不在只是農業旅遊，而更顯得精緻與價值感，以鳳梨釋迦為例，遊客過去參與農村體驗僅著重於農事體驗的採果，但更可透過與青農或社區達人，進行農產品加工、食農體驗，讓鳳梨釋迦變身成果乾、鮮果奶昔等，甚至可將果園變化戶外餐桌，品嚐特色創意料理，不只增加遊客旅遊感受，更可永續偏鄉產業的發展。

6月30日至7月3日台中旅展展出期間，水保局台東分局每天更推出指定行程限量買一送一優惠，每日限定五組，不只帶中部民眾近距離看熱氣球升空，還會拜訪農村社區進行體驗與體驗台東農家美食，原價每人1980超值價格，直接買一送一回饋！