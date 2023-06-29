美國好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演的系列電影《不可能的任務》，每一集推出在全球都造成轟動。而《不可能的任務：致命清算 第一章》將於7月中旬上映，先前傳聞湯姆克魯斯不用替身，但不久前網上竟瘋傳他與替身們的合照，引起熱議；今（29）日湯姆克魯斯在韓國的宣傳記者會上，親自澄清他沒有用替身，強調「我手機裡就有證據」。

湯姆克魯斯與《不可能的任務：致命清算 第一章》其他主演們，出席今（29）日在韓國首爾樂天世界塔舉辦的記者會，而他本人也罕主動解釋，電影中的動作場面都沒有使用替身，「每一幀動作都是我做的，可以看看我的手機，都有證據」。

已經60歲的湯姆克魯斯仍激動地表示，自己跳傘很多年，且從小就開始騎摩托車，他一直試圖將生活中會做的事情融入電影裡，加強各種活動的難度外，「拍攝前花了約5個月時間做訓練，這部電影是我一生訓練的成果」。

原來湯姆克魯斯會這樣澄清，只因6月初推特上瘋傳一系列名為「湯姆克魯斯與《不可能的任務：致命清算 第一章》替身們慶功宴」的照片，畫面中是湯姆克魯斯與長相幾乎神複製的替身們，在派對中各種合影留念；但過去傳聞湯姆克魯斯不用替身，便引起網友熱烈討論。當時有內行人抓出破綻，推測只是AI合成圖。