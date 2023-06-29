高雄市政府毒品防制局今年新開辦「高雄市藥癮者及家庭社區職能培力」，今日舉辦結訓典禮，一共6名學員順利結訓。該計畫與過往以心理關懷個案為出發點不同，此次採用實際到企業職場體驗，並提供一對一指導，讓學員能夠知道自己是否能勝任工作，甚至結訓後就能直接在原企業就業。

毒品防制局今年新開辦「高雄市藥癮者及家庭社區職能培力計畫」，服務主要提供藥癮者及其家屬，以及有藥癮潛在風險之脆弱家庭、高照顧負荷家庭、未升學或未就業之兒少及其家屬等。提供職場體驗、職能培訓，並銜接就業服務，29日舉辦結訓典禮，6名學員於「餐飲業」、「環保回收業」以及「有機農業」3個場，累積超過30小時的實習，其中有2名學員直接被企業主相中，願意直接聘用。

其中名學員坦言自己過去曾販毒，如今的他想改變人生，卻沒有一技之長，透過體驗，學習如何烤麵包製作飲料，到回收場學習如何分類，甚至到農場體驗種植，他說：「本來我什麼都不會，但我相當渴望能有份工作，能安定下來。」

毒防局長林瑩蓉表示，毒防局輔導個案採多元輔導，輔導個案自力更生最重要的是能經濟獨自，給釣竿不是給魚，輔導過程給予技能培訓，因此需要職涯探索，個人興趣培養，才能進入培訓和就業媒合到投入職場。過去以個管員和勞工局相關單位進行媒合，這次毒防局和米迦勒社會福利協會成立據點，希望就業機會提供未來職場上機會培養從事技能培養，找到適合自己工作。

她也感謝友善企業給予支持幫忙，也會持續找更多友善企業提供個案職場體驗，目標希望能在高雄市38區都與友善企業合作，供更多職場訓練場所。

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