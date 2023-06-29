2024總統大選三黨參選人已底定，各陣營之間近日也展開激烈攻防，民眾黨主席、參選人柯文哲不但在幾份最新公布的民調表現優異，網路聲量也一路竄升。而今（29）日臉書粉專《台灣民意基金會》就做出了「關於中國大陸最屬意的2024台灣總統人選」的最新民調，結果顯示有52.8％的民眾覺得「中國大陸比較希望侯友宜當選」，引發討論。

臉書粉專《台灣民意基金會》今日在臉書上PO出一篇「關於中國大陸最屬意的2024台灣總統人選」的文章表示，對於「2024總統大選，在賴清德、侯友宜、柯文哲三人當中，您覺得中國大陸比較希望誰當選？」結果發現，有52.8％的民眾覺得「中國大陸比較希望侯友宜當選」、有25％的民眾覺得是「柯文哲」、有6.9％的民眾覺得是「賴清德」、有7.5％的民眾認為「很難說」、有7.9％的民眾則是「不知道、拒答」。

《台灣民意基金會》更指出，根據最新民意顯示，最新民意顯示，二十歲以上台灣人中，五成三覺得侯友宜是中國大陸較屬意的人選，二成五覺得是柯文哲，6.9%覺得是賴清德，一成五覺得很難說、不知道、拒答。該粉專更分析，這項發現傳達了一個訊息，那就是明顯過半數台灣選民眼中，國民黨籍總統候選人侯友宜是中方較屬意的人選；無論如何，當過半數選民有這樣的認知或聯想時，必將對2024台灣總統大選產生重要的影響。