陳嘉樺（Ella）29日出席DR.WU品牌20周年記者會。談到近來的#MeToo風潮，她在現場自爆曾被侵犯過，憶起她當時約8、9歲，去鄰居、爸爸朋友的兒子家玩電腦遊戲，「大哥哥讓我坐腿上看電腦，他突然把手伸到我內褲裡，我覺得不對勁，尖叫的哭著爬出去」，至今仍留下陰霾，「永遠留在我記憶，一次記一輩子。」

她這件事隱瞞多年，直到她結婚後、懷孕5個月才跟家人聊到此事，更發現她的大姐、二姐也被同一個人摸胸部，「我們都為人母了，才拿出來聊天，那年代不知道怎麼面對，健康教育從小教起，每個人的身體都不可以隨意被觸碰，如過有不舒服就要說出來，身體很重要，不要輕易被摸。」

Ella陳嘉樺出席活動。（圖／DR.WU提供）

談到近來演藝圈的性騷風波，有關心黃子佼、黑人、炎亞綸？她表示，有私底下傳訊關心黃子佼，其餘不便多談，「自己不是當事人不便多說什麼，希望在事件裡不要不小心成為加害者，盼大家更理智，用更多體貼善意。」

Ella曾遇過性騷擾。（圖／中時資料照）

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