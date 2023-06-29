肌少症是老年人常見的疾病，導致慢性疾病和死亡風險上升。專家指出，透過早期發現「力弱症」，可避免走向肌少症、延緩失能。64歲李女士是登山愛好者，但才走10分鐘登山步道就需要停下來休息，檢查發現有力弱風險，在8周的運動介入後，成功挑戰5.2公里的司馬庫斯神木步道。

台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會共推「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防」。（王家瑜攝）

台塑企業暨王詹樣公益信託與台灣流行病學學會共推「科技導入及人工智慧應用於國人健康促進及疾病預防」。總計畫主持人、國衛院群體健康科學研究所長邱弘毅指出，台灣將在2025年邁入超高齡社會，也就是老年人口占比大於20％，到了2060年更推估老年人口會超過40％，時間很緊迫，希望透過健康促進，幫助長者預防疾病。

肌少症是近年討論度高的高齡常見疾病。台北醫學大學高齡健康暨長期照護學系副教授林立峯指出，肌少症患者未來罹患失智症的機率變高，肌少症也和骨鬆有相關性，一旦跌倒可能骨折、臥床，導致死亡率提高。

最近一次2019年亞洲肌少症工作小組（AWGS）會議上，增列「疑似肌少症」篩檢標準，也就是「力弱症」。林立峯說明，力弱症相當於肌少症的前期，定義是擁有正常肌肉量，但肌力或肌肉功能不足。根據AWGS修訂的診斷標準，男性手握力小於28公斤、女性小於18公斤，或是6公尺步行速度低於1.0公尺／秒，但男性肌肉量仍大於7公斤／平方公尺、女性大於5.7公斤／平方公尺，即符合力弱症標準。

研究顯示，平均每年會有62％老年人從肌肉健全狀態進展為力弱症，如果沒有及時發現並治療，將進展到下一階段肌少症。林立峯指出，研究顯示，力弱症患者比肌少症患者有較高的體脂率、較粗的腰圍，容易導致新陳代謝異常，增加心血管疾病和糖尿病風險。

64歲李女士平時有登山習慣，但每走10分鐘的登山步道就得停下來休息，原以為是年紀漸長、體力大不如前，經檢驗才發現是力弱症作祟。在為期8周的運動介入後，有效改善力弱症狀，6公尺步行速度從0.93提升到1.04公尺／秒，時隔4年重新挑戰司馬庫斯神木登山步道，原本只能走到2.3公里處的櫻花園，現在可以走完5.2公里，半天時間就抵達終點神木區。

林立峯建議，高齡族群應保持肌力訓練並加強重量訓練，幫助預防力弱，平時可藉由「活力樂肌3招」，包括坐姿屈膝抬腿、站立抬腿、深蹲，一組左右腳各做8次，建議做3到4組。計畫成果顯示，年長者腰圍、下肢肌力和平衡在2個月運動介入後明顯提升。