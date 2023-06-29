儘管地緣政治的緊張局勢加劇，但包括貝萊德（BlackRock）、施羅德（Schroders PLC）及聯博控股（AllianceBernstein）在內的大型資產管理集團正在積極收購大陸的私人信貸、私募股權或不良債務股權，逆風接觸大陸市場，對此，專家直白表示，大陸的私募市場規模太大了，讓人無法輕易忽視。

美國財經媒體報導，貝萊德亞太私人信貸團隊部門總監Simon Chan表示，「有些公司無法擁有足夠的資產，來說服銀行承保提供資金，這些企業就會尋求私人機構進行投資，這是貝萊德喜歡介入的區塊。」

被聯博控股收購的AB Carval Investors LP是一家基金管理公司，董事總經理Avery Colcord表示，「我們是一家希望能在大陸尋找機會的公司，已瞄準不良貸款的領域，甚至希望能在大陸推出一檔基金，針對陷入困境的房地產開發商的債務。」

Simon Chan也說，「大陸的市場規模太大了，讓人無法輕易忽視，資金管道不均衡的狀況，為我們這種的私人貸款企業提供一個非常有趣的機會，可以為當地服務不足的借款人提供服務。」

即使如此，還是有些企業傾向降低大陸業務的比重，投資機構KKR & Co.重組其亞太地區私募股權團隊，將印度私募股權主管任命為該資產類別中唯一的亞太地區主管。

報導也提到，雖然去年關注大中華區的私募股權資產管理規模來到5390億美元，但大陸基金的籌資規模只有前三年平均水準的四分之一而已。