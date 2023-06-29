適逢宜蘭茶上市季節，此次結合在地好茶推「蔥小子體驗坊–茶韻梨香」、「買茶抽好禮」、「全民飲茶趣」等活動。（吳佩蓉攝）

今年宜蘭縣三星地區農會以上將梨結合在地好茶推出「2023上將有禮、梨饗茶香」產業活動季，今（29日）活動開跑至9月30日。（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（中）到活動現場支持說，宜蘭好山好水，孕育出最優質的農產品，尤其上將梨聞名全台，深受消費者喜愛，邀請全國鄉親到宜蘭吃上將梨、喝好茶。（吳佩蓉攝）

每到夏季又到了三星上將梨上市的季節，今年宜蘭縣三星地區農會以上將梨結合在地好茶推出「2023上將有禮、梨饗茶香」產業活動季，今（29日）活動開跑至9月30日；縣長林姿妙到場支持說，宜蘭好山好水，孕育出最優質的農產品，尤其上將梨聞名全台，深受消費者喜愛，邀請全國鄉親到宜蘭吃上將梨、喝好茶。

三星鄉梨種植面積約44.82公頃，占全縣的8成，總收量約630公噸，產期從6月中至8月中旬，平均年產值每公頃約270萬元，主要品種為豐水梨占70％，另有國產品種幸水梨占20％、黃玉梨及甘露梨則占10％。今年因氣候穩定、日夜溫差大，非常適合梨樹生長，不僅果粒大、甜度平均11度以上，汁多美味，品質相當好。

三星農會推廣部主任林張發表示，因兩岸關係緊張，今年沒有進口黃金梨品系嫁接用的梨穗，主要以豐水梨為主，並鼓勵農民改種其他國產新品系；農會也持續爭取進口梨穗，請政府協助中，以確保梨農貨源穩定。

林姿妙說，感謝梨農辛苦將上將梨種出最好的品質，全國僅三星梨子撐著雨傘，為宜蘭一大特色；三星鄉好山好水好環境，我們一起購買品嚐上將梨以肯定農民，農會與縣府農業處都大力推廣行銷中，一起努力拚出宜蘭的好生活。

「2023上將有禮、梨饗茶香，春茶夏梨坐相擁」活動，即日起至9月30日於三星地區農會網路商城、青蔥文化館或至本地梨農果園購買上將梨都可參加抽獎；為回饋消費者，今年還加碼免費認養1株梨樹，由專人代為照料，得獎者於明年夏季至三星鄉採摘屬於自己的美味果梨。

適逢宜蘭茶上市季節，此次結合在地好茶推「蔥小子體驗坊–茶韻梨香」、「買茶抽好禮」、「全民飲茶趣」等活動，亦與田媽媽蔥滿美食餐廳聯手推出限定梨茶香特色料理；相關活動訊息可洽詢三星地區農會或至活動官網查詢（https://activity-sunshin.com.tw/） 。