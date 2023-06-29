國人熱愛毛小孩，根據農委會寵物登記統計，2022年底犬貓合計登記數量已達222萬隻，財政部統計去年全台寵物產業銷售額更高達近390億元。

看好寵物商機，momo購物網持續拓展「商品規模」，至今站上寵物品牌已多達上千個，全站提供超過70,000件寵物商品，涵蓋寵物食品、家電、保健、清潔用品、外出配備等一應俱全，加上momo「速達服務」助攻，大組數飼料罐頭、大體積用品玩具等，都能免親自搬運、直送到家，還可透過momo子公司富立財產保代，線上投保「寵物險」給毛小孩最好的寵愛，帶動站上寵物商品銷售力道強勁。

富邦媒表示，寵物商品近3年每月業績年增皆達雙位數成長，2023年上半年更繳出成長近40%的亮眼成績，momo也觀察到，現今飼主視毛小孩為重要家人，願意投入更多預算照顧其健康保健與生活品質，推升「寵物保健」及「智慧養寵」兩大趨勢崛起，不讓7月實體寵物展專美於前，momo於7月1日至7月15日推出《線上寵物展》，全館寵物夯品優惠5折起，希望能衝高銷售業績。