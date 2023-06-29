ROG Ally擁有7吋FHD 120Hz/7ms觸控電競螢幕，搭載AMD Ryzen Z1 Extreme系列晶片處理器與AMD RDNA 3架構顯示晶片，較上一代顯示卡提升高達54%的每瓦效能，強化遊戲體驗，並實現「效能、解熱、續航」最佳平衡。為因應玩家需求，ROG Ally具備三大使用情境，「Me Time」能以掌機模式，輕鬆玩喜愛的3A遊戲大作；「We Time」則是可透過ROG電競多合一充電器與ROG Ally連接，用大螢幕玩遊戲，並支援最高4支遊戲手把；「Pro Time」則透過ROG XG Mobile外接顯示卡，讓ROG Ally化身迷你電競桌機。

台灣大「OP遊戲玩家」套裝針對不同遊戲族群，推出多元組合，包括VR虛擬實境遊戲裝置、遊戲掌機等，搭配台灣大優質網路，以及影音、雲端遊戲服務，打造沉浸式娛樂體驗。

台灣大本次祭出「ROG Ally電競掌機套裝」專案，月租1399元、專案價只要1990元，搭1599元資費，就享有0元購機，還可享1個月MyVideo免費、最高3個月MyMusic和GeForce NOW免費體驗。