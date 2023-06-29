若以稅源觀察，111年底燃油車合計900萬輛，較106年底增10.3%，其中自用小客車688萬輛，占燃油車總數7成6；電動車受惠於電池、馬達等車輛零組件之關鍵技術有所突破、淨零碳排政策等因素，111年底為3.6萬輛，較106年底增21倍，其中自用小客車2.8萬輛，增幅達35倍。

各縣市牌照稅稅收受人口多寡、交通工具普及率、運具結構等影響，互有高低。台中市牌照稅自107年起居全國之冠，111年占整體比重為14.0%，台北市占比逐年下降，並於110年起被高雄市超越，位居第4，111年占10.9%，6都合計占比約近7成。

因電動汽車免牌照稅政策自101年延長至114年底，各縣市近年電動自用小客車多呈倍數成長，台北市輛數均為全國第一，111年底5367輛，占19.0%，其次為台中市4268輛、新北市3971輛，各占15.1%、14.0%；6都之外，新竹縣與新竹市已於111年底首度破千輛。其中台北市又因大眾交通運輸發達及環保意識深化等因素，燃油自小客車輛數自108年起連年負成長，明顯有別於其他縣市。