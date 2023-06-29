在「護國神山」台積電任職薪水高，但經常要加班，一名男子表示，進台積電每天平均到家時間是晚上7點，已是單位最早離開公司的人，但女友仍覺得他太晚下班，將其PO上網後，釣出大批在台積電加班的苦主說，「7點真的是最早了」。

原PO近日於論壇《Dcard》指出，在台積電擔任工程師的年資只有1年，平均每天到家時間是晚上7點，幾乎每天是整個單位最早下班的，但同居的女友三不五時抱怨他太晚回家，令他超級崩潰。

原PO的心境曝光，網友也紛紛留言，「7點真的是最早了」、「分吧！她不想理解你的痛苦」、「這是炫耀文嗎」、「我閨密也是台積電，每天早八晚十超嗨，假日偶爾要加班」、「製程7點下班祖墳不止噴煙都發火了，你這女友不能要了」、「真好，我神山某廠製程，幾乎每天都晚上8點或9點才走」。

貼文意外釣出原PO的女友說，希望男友早點回家能一起追劇、吃飯，透過文章看到這麼這麼多在台積電任職的網友加班到更晚，「我目前懺悔中，但忙碌工作時，想到家裡有人等你回家，應該是幸福的事吧！」