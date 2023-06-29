在為西班牙央行金融穩定會議準備的講稿中，鮑爾的談話基本上呼應他最近對經濟與政策狀況的觀察。雖然他表明美國央行會再次升息，但沒有透露何時可能採取行動。
如同他先前所言，鮑爾表示，3月份地區銀行接連倒閉導致銀行業壓力升高，很可能使信貸環境比起只是升息而已更加緊縮，但美國的通膨率仍然過高，要回到聯準會的2%目標還有很長的路要走。
他並表示，絕大多數聯邦公開市場委員會（FOMC）成員預期到今年底前再升息兩次或更多次是合適的。
聯準會今年還有4次政策會議，下一次會議將於7月25日、26日舉行。
周三在歐洲央行舉行的央行總裁年會上，鮑爾表示聯準會的政策還不夠具限制性、持續時間也不夠久，「我不會完全排除在『連續幾次會議』採取行動的可能性，委員會明白還有更多工作要做，也認為今年可能還需要進行更多次的升息」。除了清楚表明美國央行將進一步升息，鮑爾亦表示可能在下一次於7月底召開的政策會議上就調升利率。
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