慶祝大稻埕夏日煙火節，台北喜來登大飯店於7月1日至8月31日推出「大稻埕浪漫假期」住房專案，雙人住宿可享「日本彩色浴衣體驗」穿上浴衣漫步在河岸浪漫賞花火，更貼心提供「免費單趟計程車接送」避免停車之苦，專案更贈全新上市、價值3,500元的「飛利浦水潤護色負離子吹風機」，回房後享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒，翌日再享自助早餐，享受微醺夏日之夜。專案自即日起開放預訂，雙人入住每晚6,500元起。

台北喜來登位於捷運善導寺站，鄰近大稻埕商圈，下班後即可來場花火小度假。年度盛事大稻埕夏日節於 7月1日至8月20日展開，每週共8場煙火秀，還有精彩的貨櫃市集與精選美食享受夏日時光。台北喜來登配合推出的「大稻埕浪漫假期」，提供賓客體驗道地日本彩色浴衣與有小巧精緻的金魚包，更貼心提供免費計程車接駁送至約會好去處的大稻埕碼頭，穿著浴衣體驗各種特色小吃、文青咖啡廳以及酒吧攤販等豐富行程。

大稻埕有著台灣文化寶庫之稱，白天可在街邊欣賞多藝術家創作以及展覽，與朋友戀人受台灣藝術之美，夜晚則可沿著河岸漫步感受微風輕拂、眺望夕陽，不須假日人擠人，每周三晚上能觀賞到全年度最炫麗的煙火，結束大稻埕探索回到飯店，享受冰涼的啤酒頭精釀啤酒解暑。

住宿專案的賓客更可獲贈飛利浦全新上市的夏日美髮神機「水潤護色負離子吹風機」，運用5000萬保濕鎖水負離子與礦物鋅離子雙效加持，能夠中和靜電以及鎖水抗毛躁，3種吹整模式設定讓吹頭髮變得更舒適輕鬆，快乾、低溫、護髮模式隨興選擇，提供完整秀髮呵護，輕鬆打造亮麗頭髮，時尚漸層色系讓賓客在吹髮時也能享受繽紛心情。數量有限、贈完為止。

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