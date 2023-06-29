為培力社會創新團隊，台中市政府社會局委託辦理的社會創新實驗基地，今（29）日舉辦資源說明會暨共識營，邀請進駐團隊及多領域顧問團共50人參與，分享社會創新知識、進駐心得和經驗。社會局局長廖靜芝特別到場與夥伴交流，並頒發顧問聘書。

廖靜芝表示，台中社創基地自107年開辦以來，廣招對於聯合國永續發展指標SDGs有創新想法的團隊夥伴，提供育成、輔導的服務，並導入不同專業領域的顧問，齊聚發想議題、提升團隊量能。在公私協力跨域合作激盪下，社創基地已輔導超過百家的社創團隊，發展多元新穎的方式，增進解決社會問題的能力。

近幾年，社創團隊逐漸在各項競賽及評選上嶄露頭角，例如中城婚禮計劃商行入選經濟部「2022 Buying Power社創選品採購手冊」社創品牌；群惢整合服務股份有限公司，今年也入選「2023 Buying Power社創選品採購手冊」『福』類選品；聽見AED（愛陌生股份有限公司）與腦靈活331團隊，進入「2023 TiC100社會創新實踐家」決選階段。

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