近期「#Me Too」風波在台持續延燒，連演藝圈內人士，舉凡許傑輝、黃子佼、宥勝、炎亞綸等人皆被捲入。其中，黑人陳建州近日接連遭「大牙」周宜霈、「微風女神」郭源元等人出面指控有「性騷」舉動，在社群上掀起熱議，而婦女團體也對此發起「連署行動」。

近日，大牙在臉書上控訴陳建州對她「伸狼爪」的行為，遭陳建州透過經紀人發出律師聲明喊告，而大牙也在社群正面回應。事後，郭源元也在臉書上發聲，以千字長文揭露陳建州對她「2次性騷」的舉動，並在文末補充原因：「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人。」在社群上掀起熱議，也有網友寫下：「#別讓大牙一個人」等字句聲援她。

對此，現代婦女基金會今(29)日在其臉書上發文，以「#不讓受害者一個人」的標籤，指出：「我們希望能團結大家的聲音與力量，齊聚社會眾力，讓更多隱藏的受害者不被噤聲，不再只有自己一個人。」並發起連署，希望能讓社會大眾多加關注相關議題，將其轉化成力量，直言：「我們凝聚台灣社會這股善良而溫暖的力量，轉化為推動台灣社會一起向前走的力量。」

在相關貼文中，現代婦女基金會、女人迷 womany、婦女救援基金會、社團法人台灣防暴聯盟等團體共同發出聲明，並提出3項訴求，其一是#不讓受害者一個人；其二是#對權勢性侵/性騷我們說不！我們拒絕透過權力結構進行的性騷與性侵；其三是#邀請全民關注立法院 7月性平三法修法。

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