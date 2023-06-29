在日圓兌美元匯率貶至近7個月新低後，以出口為主的汽車類股也紛紛上漲，例如日產大漲4.17%，馬自達也漲1.49%。晶片製造設備大廠東京威力科創大漲2.64%，以及愛德萬測試也大漲2.87%。

日本央行暗示目前將維持超寬鬆貨幣政策不變，但全球其它主要央行幾乎都是以緊縮為主，故日圓近日又開始走貶。29日亞洲匯市早盤中，日圓兌一美元曾貶至144.62位置，是2022年11月10日以來首見，且接近去年日本政府出手進場干預的價位。不過，午盤時日圓有回升一點，目前在144.34左右。

分析師表示，對於在海外業務比較倚重的日商來說，日元貶值獲利就會繼續增加，對股價有利。外國投資者在連續12周買進日股後，現在轉為賣超。過去3個月，在外資大買之下，日經指數已大漲21%，漲幅居全球之冠。

由於外國旅客陸續回流，加上國內需求未見減少，景氣持續反彈下，日本5月零售銷售漲幅超乎預期，月增1.3%。至於年增率方面，因汽車、醫療用品、化妝品，以及食品飲料等產品熱銷，更是大幅成長5.7%。