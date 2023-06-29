近期各界都有不少Me Too事件，許多女性出面揭露曾被性騷擾，演藝圈有多位藝人遭到指控，從許傑輝、宥勝、NONO、黃子佼，到近期女星大牙指控昔日老闆黑人陳建州，雖然陳建州否認稱並非事實，仍令外界感到震驚熱議，女星李明依也發文談到自己的看法，認為受害者並不是想要報復，而是想要一個道歉。

李明依今（29）日在 facebook發文，談到成長的過程或多或少都有被騷擾、侵犯、羞辱及傷害過，弱小時懵懵懂懂，只能選擇隱忍、哭泣、逃避、自我消化，有些人會找到其他出口療傷，但有些人可能就過不去，「我也曾是被傷害者…我瞭解傷口漸漸癒合了，並不表示它不曾發生過，或就不在了…」，李明依透露她修復的過程很辛苦也很漫長，是靠著信仰和家庭走出傷痛。

對此她點出受害者的心情：「被傷害的人，應該並不是要報復任何人，或破壞他人的婚姻家庭。而是，想要一個道歉！還原事實真相！抱一抱當時那個弱小的自己，和自己和好。讓我們能有再一次的機會選擇放下，往前走！」雖然社會有好人、壞人、看熱鬧和亂丟石頭的人，但她希望這一次台灣的Me Too能夠喚醒「某些長期裝睡的大人」，也要教育下一代如何保護自己、尊重別人，並喊話受害者「妳並不是一個人」。

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