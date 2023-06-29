近年規模最大的美國國會議員訪問團訪台，美國務院表示並不意味著美國對台政策改變。對此，中國外交部發言人毛寧今回應稱，中方堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的官方往來，並呼籲美方不要向台獨勢力發出錯誤信號。

美國聯邦眾議院軍事委員會主席羅傑斯（Mike Rogers）率團訪台，團員包括9位國會議員。美國務院表示，美國國會議員代表團訪台並不意味著美國對台政策改變，此事無關政府行政部門代表，美方無意尋求局勢升級或改變現狀。

環球網報導，中國外交部發言人毛寧29日在例行記者會表示，世界上只有一個中國，台灣是中國不可分割的一部分，中方堅決反對美方與台灣當局進行任何形式的官方往來，美國政府的各個機構，包括行政、立法、司法部門都應當執行美國政府承認和承諾的外交政策。美方應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，不要向台獨勢力發出錯誤信號。