影帝梁朝偉27日過61歲生日，嬌妻劉嘉玲第一時間就曬慶生照，還PO「老婆視角」的梁朝偉嘟嘴照，夫妻情深羨傻眾人，不過慶生會賓客、劉嘉玲閨密上山詩鈉獻吻又抬腿纏繞壽星，讓梁朝偉露出一臉驚訝的表情。

梁朝偉、劉嘉玲難得一改低調作風，不只曬慶生合照，劉嘉玲還放閃PO「老婆視角」的梁朝偉嘟嘴照，她發文慶生：「生日快樂梁朝偉先生」，夫妻情深羨傻眾人，而慶生會的賓客、劉嘉玲閨密上山詩鈉則是獻吻、貼臉又抬腿纏繞梁朝偉，他原本微笑以對，最後似乎是被嚇到，露出驚訝的表情，看起來有些不知所措。

上山詩鈉慶生太嗨，引發外界討論，有人認為她又親又抱太超過，尺度已超過好友的界線，但也有網友護航，表示上山詩鈉作風海派、大方，她和其他藝人、好友合照也都維持這個作風，實在無需放大檢視。

58歲上山詩鈉原名上山安娜，是中日混血兒，當年和梅艷芳、劉嘉玲、吳君如等人同期，曾是TVB花旦，她是著名演員曹查理的外甥女，張智霖的表姐，已故藝人張國榮的摯友，上山詩鈉現在已退出演藝圈，轉戰保險業。