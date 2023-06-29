台南本土登革熱已飆破百例，國軍今天於仁德區成功里持續化學防治。（曹婷婷攝）

台南本土登革熱疫情持續升溫，今天新增18例，病例激增到102例，多數病例仍集中在仁德區，仁德區新增10例、東區6例、南區及永康區各1例。目前仁德區與交界東區病例數均已達2位數，仁德區累計65例、東區26例，其餘11例分布永康、善化、北區、南區與安南區5區。

台南市登革熱防治中心指出，今天新增18例的年齡介於12歲至81歲，6例是由診所或醫院通報確診，12例由防治中心擴大採檢發現，防疫人員均已立即進行個案居住地及工作地戶內外化學防治作業，同時加強動員擴大孳生源清除及病媒蚊密度調查等工作。

因應南市病例數與日俱增，陸軍八軍團39化學兵群50名國軍弟兄今天持續在成功里投入化學防治的防疫工作。

市長黃偉哲近期也責成農業局及消防局的無人機全面投入防疫行列，針對家戶或防疫人員不易發現的積水點，例如水塔、天溝、狹窄防火巷等，透過無人機即時找到隱藏孳生源，並可立即進行防治乳塊投擲作業，以求能及時抑制病媒蚊孑孓孳生，希望藉由地面與高空同步進行防治作業，除孓務盡，降低疫情擴散風險。

衛生局持續落實社區孳清，昨天於仁德區、北區及東區共孳生源清除1164戶，其中陽性戶8戶，發現502個積水容器，查獲8個陽性容器，皆已清除或投藥，衛教1024人，並現場開立7張舉發單。