民眾黨總統參選人柯文哲日前提出重啟兩岸服務貿易協定的想法，後續更表態挺「重啟服貿」；民進黨新聞部主任張志豪表示，「可惡的是柯文哲」、不負責任。

張志豪說，2014那一年，他擔任蕭美琴立委國會助理，回想9年多前3月18日的那天，美琴從議場回來辦公室，只跟大家簡單吩咐等等就要跟吳秉叡及吳宜臻委員開始展開70小時禁食抗議，這段期間只喝水，她要和所有團體一起夜宿立法院大門。

他說，於是當天下午在立法院開記者會後，助理們協助準備地墊跟睡袋等簡單物品，開始分工討論值班，準備陪委員到21日上午10點。

他回憶，印象中，民間團體當晚也在立法院外辦守護台灣民主之夜，後來學生凌晨就衝進了立法院議場，開啟了太陽花學運。

他說，美琴當時展開禁食70小時的立場很清楚，主要是當時各項民意調查顯示70％以上民意支持逐條審服貿，為抗議國民黨霸凌7成民意，破壞立法院朝野協商決議，＃強行包裹服貿協議。蕭美琴對第一時間未能阻止張慶忠自行宣布服貿送立法院院會存查感到非常痛心。回想當年，再對照柯侯主張重啟服貿，實在諷刺。

他說，柯文哲說自已是反黑箱不反服貿，新聞又說，柯希望建立兩岸協議監督條例，主張先貨貿後服貿，也就是他不反對服貿也不反對貨貿。但柯文哲又劃錯重點，言行立場反覆，前後矛盾，根本讓人看破手腳。

他說，侯友宜則是主張兩岸不但要重啟對話、務實交流，包括兩岸服貿協議，兩岸所有合作勢必要快速展開。柯侯兩個人的暴衝冒進主張「兩岸重啟服貿」，意圖把台灣帶向險境，更將台灣年輕人帶回10年前的22K那個慘痛的年代。

他說，先不談國民黨及侯友宜支持服貿，因為10年前的服貿就是國民黨及馬英九一手主導，國共聯手，至今大家很清楚。可惡的是柯文哲。不負責任的喊重啟服貿，卻刻意不談中國的經濟慘況。近期數據顯示，中國大學生一年畢業1200萬人，20歲失業率是20.4％，請問在這種狀況下，重啟服貿將造成什麼結果？這點請柯文哲務必自己說明。

他說，民進黨立委蘇巧慧日前已經說得很清楚，服貿就是在開放中國來台灣設公司、搶店面、找工作，屆時包括餐飲、服飾等，生活周邊的店家都可能變成中國企業，中國員工也將能一次申請居留三年，且可無限延長。

他說，柯侯二人主張重啓服貿，刻意忽視服貿對產業及人民的衝擊影響，包括經濟規模不對等，自由環境不對等，中國企業買遍全世界，一旦簽署服貿，將造成對我國從從食衣住行及生老病死等相關產業的直接衝擊，甚至中國企業夾帶其龐大資金，以一條龍型式，整合上、中、下游的業者來台經營，打趴數十萬中小企業的生存，甚至造成重大傷害，這樣的服貿，還能再啓？

他表示，試想中國失業的年輕人大舉來台，或中國的外送平台業者或服務業等中小企業全面來台，會是什麼後果？這就是為什麼10年前要全力阻擋兩岸簽訂服貿的主因。