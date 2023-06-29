甲骨文將購買大量、用於處理AI工作的數據的GPU。艾利森在一場Ampere Computing的活動上表示，甲骨文將斥資數十億美元購買輝達晶片，但也將砸下更多資金購買Ampere和超微（AMC）的CPU。

Ampere Computing是甲骨文投資的晶片新創公司。

艾利森表示，今年甲骨文將從三家公司購買GPU和CPU，我們將向輝達購買GPU，我們將購買數十億美元的輝達GPU，而我們投入Ampere和超微CPU的資金將是這個的3倍，我們在傳統運算技術方面的支出仍然比較多。