甲骨文將購買大量、用於處理AI工作的數據的GPU。艾利森在一場Ampere Computing的活動上表示，甲骨文將斥資數十億美元購買輝達晶片，但也將砸下更多資金購買Ampere和超微（AMC）的CPU。
Ampere Computing是甲骨文投資的晶片新創公司。
艾利森表示，今年甲骨文將從三家公司購買GPU和CPU，我們將向輝達購買GPU，我們將購買數十億美元的輝達GPU，而我們投入Ampere和超微CPU的資金將是這個的3倍，我們在傳統運算技術方面的支出仍然比較多。
甲骨文（Oracle Corp）創辦人兼董事長艾利森（Larry Ellison）周三表示，甲骨文要擴展一項針對新一波AI公司的雲端運算服務，預計將斥資「數十億美元」採購輝達（Nvidia）晶片。
甲骨文將購買大量、用於處理AI工作的數據的GPU。艾利森在一場Ampere Computing的活動上表示，甲骨文將斥資數十億美元購買輝達晶片，但也將砸下更多資金購買Ampere和超微（AMC）的CPU。
Ampere Computing是甲骨文投資的晶片新創公司。
艾利森表示，今年甲骨文將從三家公司購買GPU和CPU，我們將向輝達購買GPU，我們將購買數十億美元的輝達GPU，而我們投入Ampere和超微CPU的資金將是這個的3倍，我們在傳統運算技術方面的支出仍然比較多。
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