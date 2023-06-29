侯友宜與支持者握手寒暄。（李京昇攝）

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜29日下午2點前往苗栗縣議會參訪，苗栗縣長鍾東錦、苗栗議會議長李文斌等人接見迎接，鍾東錦、李文斌都表示，會盡全力整合地方，守住苗栗藍營大票倉，共同贏下明年選戰。

苗栗縣退休警察人員協會動員200多人到場為侯友宜加油打氣。（李京昇攝）

得知侯友宜要來訪，苗栗縣退休警察人員協會動員200多人到場為侯友宜加油打氣，侯友宜也一一跟大家握手寒暄，緊接著與國民黨苗栗地方政要、黨部基層座談。

除鍾東錦、李文斌，包括前苗栗縣長劉政鴻、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、前國民黨主席林榮德、立委徐志榮、陳超明以及近20位縣議員、各鄉鎮市首長、黨員代表等都到場參與座談會。

鍾東錦表示，他現在雖然沒有國民黨籍，但長年來都以藍營大兵自居，他一定會跟著國民黨的步調前進，全力支持侯友宜打總統選戰，他認為選舉不只是侯友宜1個人的事情，他首要任務是把苗栗顧好，再往外擴張，一起打贏選戰。

李文斌說，侯市長5年來得到新北市民的支持，侯對新北市的付出，是眾人有目共睹，侯市長這次代表藍軍參選總統，站在國民黨黨員的身分，絕對全力支持黨提名的人，很多鄉親到場力挺，都是侯友宜的後盾，他會與鍾東錦一起整合苗栗，而苗栗是藍軍大本營，大家一定會好好「守住」這個大票倉。