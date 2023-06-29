新北市政府警察局三重分局為宣示貫徹守護行人安全的決心，遏止大型車及各式車輛違規，自26日起針對轄區民眾夜晚的休憩散步熱點，實施路口安全大執法專案工作，並透過加強巡邏、強化交通設施等三管齊下，期望營造更安全、友善的用路環境；從5月至今，三重警方已取締超過7000起交通違規。

警政署在5月1日起同步啟動交通大執法專案，三重警分局從5月至今總計取締「車輛不停讓行人」有534件、「行駛（騎樓）人行道」882件、「人行道（騎樓）違規停車」4647件，另外「行人違規」355件及「道路障礙」664件。

三重警方指出，另外警方針對轄區易肇事路段逐一進行會勘，期望透過改善交通號誌、標誌及相關硬體設施來強化行人安全，目前已於轄區重要路口的行人觸控式號誌標上增設爆閃燈，也將陸續在轄區重點路段增設測速儀，防止飆車情形發生，提升用路安全。

警方表示，為提升行人安全，遏止大型車及各式車輛違規，新法即將於本月30日實施，取締標準雖維持現行距離行人3公尺內不停讓將開罰，但從原本最高開罰3600元提升到6000元、記點3點，並要接受3小時道安講習；因未讓行人致人受傷者，吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，則吊銷其駕駛執照。

三重警分局強調，遏止大型車及各式車輛違規，交通安全大執法工作持續進行，秉持貫徹闖紅燈、超速及不禮讓行人執法，勿枉勿縱的精神，守護所有用路人，也呼籲駕駛人行經路口時應減速慢行，遵守號誌、標誌、標線，共同營造友善安全的交通環境。