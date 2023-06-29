警方於43歲王姓男子騎乘的機車腳踏墊下查獲毒品。（圖／警方提供）

新北市1名王姓男子日前騎乘機車遇警方臨檢，王男神情緊張怪異，且一直說要趕到醫院去照顧爸爸，警方驚覺有異，在機車腳踏墊下發現一包白色粉末，原來是一級毒品海洛英，詢後依毒品危害防制條例罪移送偵辦。

警方表示，前（27）日凌晨12時，板橋警分局板橋派出所員警執行巡邏勤務，行經轄區南雅南路一段，發現43歲王姓男子騎乘普通機車神情怪異，警方上前盤查發現該名騎士神情緊張，警方反覆詢問有無攜帶違禁品，眼尖於腳踏墊下發現由衛生紙包裹的白色粉末，原來是一級毒品海洛英，警方當場將證物扣押後，警詢後全案依毒品危害防制條例罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

據了解，警方攔下王嫌時，一直說要趕到醫院去照顧爸爸，所以感到很緊張，但警方鍥而不捨盤查，眼尖看到機車腳踏墊微凸有異物，請王嫌自己掀開，檢查發現藏了由衛生紙包裹的毒品海洛英1包，遭警方識破，即依法查扣毒品違禁物並宣讀權利將其逮捕帶返所偵辦。

板橋警分局長黃南山表示，鑑於各類毒品氾濫，影響社會治安甚鉅，為防止毒品毒害民眾，警方加強查緝不鬆懈，並將持續追查各類毒品之來源。吸毒快感是瞬間，破滅是永遠，提醒年輕人應拒絕毒品誘惑，從事正當休閒娛樂。

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