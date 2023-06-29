台北農產運銷公司26日人事改選，卻因支持農委會的董事缺席而中止，改於明日下午2時再次開會，選出7席常務董事及董事長、總經理，據了解，北市府已出面協調，讓農委會可取得3席常董，北市市場處表示，明日議程主要是選出常董，北市政府選派的5名董事確定會出席。

北農26日召開股東會，北市府派在23席董事中，拿下14席，農委會則有9席，因為市府派占優勢，讓支持農委會的9席董事缺席抗議，無法達到三分之二出席比例，召集人楊鎮浯宣布中止第一次董監事會議，改於30日下午2時接續舉行會議完成議案。

農委會傳29日上午接獲市府訊息，農委會、青果社將依董事席次取得3席常董，至於是否依照往例農委會2席、青果社1席常董，北市府派予以尊重，知情人士表示，確實有此事，雙方在周一開會後就持續溝通，董事彼此也有討論，目的都是讓北農能順利召開會議。

市場處表示，明日議程主要是選出常務董事、處理臨時議案等，會內會先選出7名常務董事，需要二分之一人員出席，並由常董們開會選出董事長，董事長會再開會提出總經理聘任案，交由出席的董監事表決，若議程順利明日就可產生人選。

市場處也說，開會通知已經發給26日選上的23位董事，目前已知會出席的有台北市政府選派的董事，包含楊鎮浯、楊閔超、楊沛桓、黃文卿、鎖猷恩，至於其他人是否出席要待明日才會知曉。