男星「黑人」陳建州日前否認對前員工、女星「大牙」周宜霈性騷並提告，不過「微風女神」郭源元卻出面吐出被黑人性騷的經歷，獲得不少人聲援。網紅「雷丘律師」朱立偉透露，自己願意免費幫忙郭源元，目前已透過婦女團體聯絡中，「律師團也不只我一個律師加入」。

郭源元昨日在臉書粉專發文分享遭黑人性騷擾的Me Too經歷，強調「現在決定說出來的原因只有一個，就是我不想讓大牙只有一個人」，朱立偉透過臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」留言「我支持妳」，沒想到不久後粉專因為不明原因遭到移除，讓他在備用粉專「雷丘律師就決定是你了 2.0」氣得直呼，「所以我現在決定郭源元如果因為Me2被告找我，我不收錢」。

今日朱立偉透露，粉專莫名其妙消失後又回歸了，他曾說過的願意免費幫忙郭源元，這句話仍然有效，「目前透過婦女團體聯絡中，律師團也不只我一個律師加入」，不過由於律師選擇涉及很多層面，未來若有進度他也會再行公告。

面對性騷指控，黑人偕妻范瑋琪透過律師聲明，稱大牙指控「內容純屬虛偽不實」，同時提告求償1千萬元、要求刊登道歉啟事；不過對於郭源元指控，黑人透過經紀人發聲，「針對莫須有的指控，我們不再回應」。另外除了雷丘律師願無償幫忙郭源元，律師呂秋遠也在臉書粉專向大牙、郭源元、其他受害人喊話，「如果你們需要我，義不容辭」。

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