有「芒果之王」之稱的金煌芒果已進入產期，今年由於氣候乾旱因素，使得金煌芒果的果型較往年小，風味及口感更甚以往。高雄市農業局媒合電商平台、實體門市等銷售通路同步上架金煌芒果，並推出截切金煌芒果，將陸續鋪貨至國內大型通路，以及推出買千送百活動。

農業局說，高雄金煌芒果的種植面積888公頃、預估產量約7607公噸，六龜區及桃源區是金煌芒果的主要產地，六龜區268公頃、桃源區221公頃，今年為正常年產量。

金煌芒果盛產期是每年6月中旬至8月，高雄六龜區位於屏東平原與中央山脈的丘陵交會處，區內為荖濃溪沖積的砂質壤土，所孕育出的潔淨水質及土壤環境成為金煌芒果的絕佳種植條件，六龜區不但是金煌芒果起源地，其種植面積更是全台最大產區。

為協助產地農民於實體通路鋪貨，農業局特地媒合超市Mia C'bon上架金煌芒果及水蜜桃芒果，已於6月中旬在北、中、南5家門市舉辦試吃推廣活動，頗受好評。

此外，「高雄首選」電商平台也上架高達6種芒果品種包含金煌芒果、水蜜桃芒果、玉文芒果、西施芒果、蜜芒果、黑香芒果供消費者選購，並搭配農委會農產嘉年華活動，推出鮮芒果單筆滿千折百（不累計）及電商專區購買國產芒果（不限金額），即可至官網登錄發票抽好禮活動。