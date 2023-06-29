咖啡害蟲「果小蠹」肆虐，初估全台減產2／3，對此，屏東縣長周春米29日宣布「屏東咖啡節」開跑，將透過賽事等系列活動推廣屏東咖啡。（謝佳潾攝）

咖啡害蟲「果小蠹」肆虐，初估全台減產2／3，對此，屏東縣長周春米29日宣布「屏東咖啡節」開跑，將透過賽事等系列活動推廣屏東咖啡。（謝佳潾攝）

咖啡害蟲「果小蠹」肆虐至今5年，改善效果有限，今年又遇雨水短缺促使病菌蔓延更快，堪稱雪上加霜，初估今年產量可能減少2／3，但屏東縣原鄉咖啡聯盟理事長張金山稱，價格應該不會上漲；對此，屏東縣長周春米29日宣布「屏東咖啡節」開跑，將透過3大賽事等系列活動推廣屏東咖啡。

屏東縣原鄉咖啡聯盟理事長張金山指出，近5年來，全台咖啡深受害蟲「果小蠹」侵害，雖然縣府有開辦防治課程，農糧署也有協助輔導、發放誘捕器具，但改善效果有限，加上今年乾旱期長使得情況更為嚴重，因為雨水短缺會讓病菌蔓延地更快。

張金山說，今年全台各咖啡產區、包含阿里山，初估生豆產量約減少2／3，但不至於造成價格上漲，以聯盟的農友來說，大家寧願付出多一點辛勞及更多時間來挑選生豆，以維持屏東生豆的好品質，屏東咖啡品質已打出好口碑，咖啡農都很看好。

他說，聯盟一直有新咖啡農加入，目前會員已達56名，種植地遍及獅子 春日、來義、泰武、瑪家、霧台、三地門等原鄉，面積破290公頃，屏東雖然較高溫，但種出的咖啡在風味上非常多元，尤其是酸質的表現，除能喝出黑醋栗的味道，還有人說喝到紅肉李，所以常常在各賽事評鑑上拿到好成績。

屏東出品的咖啡頻獲獎，效益也反應在價錢上，張金山說，目前屏東最貴的咖啡是藝伎咖啡，獲獎的藝伎咖啡豆半磅可以賣到2500元，沒有得獎的水洗豆半磅也有800至900元的賣價，蜜處理則有900至1000元，而日曬豆有1000至1500元，這樣的賣價對咖啡農來說是種鼓勵。

屏縣府為推廣屏東咖啡，今年除持續舉辦「屏東咖啡節」外，還針對台灣南區精品咖啡豆評鑑部分擴大辦理，擴及嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、台東縣等5大縣市，周春米說，屏東咖啡節系列活動29日開跑，希望以咖啡會友，讓這項賽事，成為南區最具指標性的評鑑比賽。

縣府原民處表示，屏東是全台咖啡種植最多的縣市，面積達340公頃，鮮果年產量達32萬公斤、生豆4.6萬公斤，因屏東咖啡農幾乎都用自然農法，也就是不使用農藥，所以產量不會太多，至於「果小蠹」問題，將持續向中央爭取經費防治。