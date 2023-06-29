一段感情中，難免會經歷曖昧的過程，但要昇華成情侶關係是許多人都很苦惱的，《星座好朋友》運勢專欄分享12星座在曖昧階段會用一些舉動來確認關係，其中雙子座會半夜發訊息給對方等待隔天回覆；巨蟹座會通過朋友確認對方心意；天蠍座去對方家幫忙做事；雙魚座則是故意裝病試探對方。

▍牡羊座：曖昧之後順其自然

牡羊座不喜歡刻意做一件事，他們凡事喜歡順其自然。所以就算是愛情，他們也不輕易主動表白，而是雙方互相曖昧，不知不覺就走在一起了。

▍金牛座：直接問對方怎麼想

金牛座個性一向直來直往，絕不拐彎抹角，所以當初跟另一半確定關係的方式，會直接詢問對方想法，若對方也有好感，就會直接告白在一起。

▍雙子座：半夜發訊息等對方第二天回覆

雙子座平時雖然很強勢，但在追求對方時，他們會顯得特別慌張，所以雙子座會選擇在夜深人靜給對方發訊息，隔天醒來後就能看到對方是否答應。

▍巨蟹座：通過朋友先確認對方心意

巨蟹座害怕告白被拒絕，也害怕做不成朋友，認為遇到對方時會抬不起頭來，所以巨蟹座是讓朋友去幫忙確定心意，才敢勇敢向前追求。

▍獅子座：趁著過馬路拉對方的手

獅子座不敢直接牽對方手，他們害怕對方會一個巴掌過來，到時候便會超級尷尬。因此獅子座會趁著過馬路時，順勢牽對方，認為若對方沒有擺脫就是默認他們的心意。

▍處女座：開玩笑的形式說

處女座會用開玩笑的方式跟對方表白，若被拒絕就能有個台階下，反之，若對方答應，他們會再鄭重表白一次，輕鬆的就搞定對方。

▍天秤座：朋友幫忙起鬨

天秤座確定關係的方法是故意讓朋友起鬨，他們知道很多時候，明明沒有關係，但是人家說著說著，也會假的變成真的，因此就這樣追到對方。

▍天蠍座：經常上對方家裡幫忙

天蠍座在沒有得到對方答應前，他們會利用去對方家裡幫忙做事情，接機和對方家人混熟，等到時機成熟後，最後對方也不得不答應。

▍射手座：情人節表白

射手座會特別挑選情人節來進行告白，因為他們知道對方作為單身狗，看到別人曬恩愛應該也是有所觸動的，認為在這個日子表白，成功機率也會提高。

▍摩羯座：約看浪漫的電影

摩羯座和對方的確認關係方式是在電影院中進行，因為他們比較容易害羞，所以會不好意思看著對方說出心裡話，只有在看浪漫電影時，才會各種順勢說出。

▍水瓶座：找機會身體接觸

水瓶座和對方確定關係的方式，是通過身體接觸來看對方反應，若對方稍微觸碰到後就跳起，水瓶座就會退後一步維持關係，反之，若對方沒有拒絕，就會鼓起勇氣告白。

▍雙魚座：故意裝病

雙魚座在不確定對方心意的時候，絕不會貿然行事。因為表白失敗後會非常尷尬，所以雙魚座會故意裝病試探對方心意，對方很著急的話，他們心裡就有底了。