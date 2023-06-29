中央氣象局發布豪雨特報，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（29）日下午至晚上，雲林縣地區及苗栗縣山區有局部大雨或豪雨發生，南投、彰化至臺南、臺東地區及臺中以北、高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積淹水。

氣象局也針對臺南市發布大雷雨訊息，持續時間至17時15分；新竹縣、桃園市、新北市，持續時間至17時30分；彰化縣持續時間至18時0分；雲林縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣持續時間至18時15分，請慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水。

氣象局發布豪雨特報。（氣象局）

氣象局表示，今日午後大氣不穩定，西半部地區及東北部山區有局部短暫雷陣雨發展並有局部大雨發生的機率，尤其臺中以南至嘉義降雨最明顯，有短延時豪雨發生的機會，下午外出請留意天氣的變化；溫度方面，各地低溫為26、27度，而白天高溫普遍為32至35度，沒下雨時仍感受悶熱，戶外活動請注意高溫並多補充水分。