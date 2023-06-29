傳出豐邑建設公司傳訊息給購買豐邑Tech Park建案房屋的民眾，表示近期新竹縣府工務處核准在案，近期可復工，讓豐采520建案鄰近社區居民大為不滿，表示縣府喊停工停假的，對此縣府解釋因該建案已完工，但鷹架僅部分拆除有危險疑慮，因此依法申請復工，但其他3建案仍維持停工。

豐采520釀天坑事件讓新竹縣府下令豐邑建設在竹北所有建案全數停工，但傳出其中豐邑Tech Park建案卻將要復工，讓豐采520建案鄰近社區居民大為不滿，質疑有偷偷復工嫌疑。

竹縣府解釋，在坍塌事故原因鑑定確定前，豐采520工地不能復工，豐邑公司其他3建案則因為5月18日豐采520工地擅自施工，遭縣府勒令全面停工。而其中的豐邑Tech Park建案，因其工程已完成，但鷹架僅部分拆除，有危險疑慮，因此工地依法申請復工，經相關技師及建築師簽證後，縣府同意復工，同時在6月19日把復工公文提供給新竹地檢署、縣府相關單位、議會、市公所等。豐邑公司除豐采520工地停工外，其餘2建案工地也維持停工中。

另，28日專案小組會議豐邑公司未如期提出完整事故原因鑑定報告，會議決議豐邑依據台中市土木技師公會的進度表，必須在7月25日前繳交完整報告，若未達成，縣府將會再次懲罰性將豐邑公司所有建案全面停工。