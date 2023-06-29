華山基金會龍井愛心天使站在地服務滿15周年，29日在龍泉活動中心舉辦15周年感恩活動，一同慶祝15周年。（潘虹恩攝）

接受華山服務長達12年、高齡97歲的卓張阿嬤過去經歷喪子之痛，悲傷的她將自己封閉在家，在華山基金會龍井愛心天使站志工不間斷關懷陪伴下，成功走出傷痛。志工與長輩29日在龍泉活動中心慶祝龍井站成立滿15周年，她也到場見證，可愛直呼「我愛華山」。

華山基金會龍井愛心天使站在地服務滿15周年，共陪伴204位長輩走過孤苦無依的日子。為感謝愛心善士與義工長期支持，華山龍井站29日在龍泉活動中心舉辦15周年感恩活動，活動中頒發志工感謝狀，並一同切蛋糕慶祝15周年。

高齡97歲的卓張阿嬤12年前經歷喪子之痛後過得很辛苦，常將自己關在家中，志工常常去探望她、陪她聊天，讓阿嬤感受到支持與關心。經過12年陪伴，卓張阿嬤變得更有安全感，有活動時都願意出來參加。卓張阿嬤說，她現在和媳婦、孫子同住，志工每個月都會去探望她，真的很棒，更可愛直呼「我愛華山」。

華山基金會龍井愛心天使站站長柯玫香表示，龍井站開創15年以來，共累計服務204位長輩，目前正在服務約有60幾位。這幾年高齡化關係，天使站的成立更被需要，從中幫助更多無法走出來的長輩，目前龍井站志工有將近50位，每個人都在這裡一起耕耘努力，今日盛會共同歡慶15周年也感謝志工們付出。

柯玫香說，華山基金會主要服務失能、失依、失智長輩，志工會定期到長輩家進行關懷訪視，並協助量血壓、吃藥等甚至陪伴就醫等，平時也會送長輩需要的物資，依照需要給予物資；有些長輩身份別是一般戶，實際上卻很需要更多資源，因此他們能做的就會盡量做，希望補足政府量能無法協助的部分。