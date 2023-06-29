新北市板橋區幼兒園餵藥風波，新北地檢署今(29日)公布36名幼童的毛髮採檢結果，全數未檢出苯巴比妥等47種巴比妥類及苯二氮平類藥物。國民黨參選人侯友宜競選辦公室副執行長謝政達今日舉行記者會，呼籲民進黨總統參選人賴清德與賴辦發言人戴瑋姍24小時內道歉， 否則將採取加重誹謗罪提出刑事告訴。

侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，這次汐止幼兒園、板橋幼兒園藥物都未檢出，認證賴清德是造謠毀台灣，呼籲賴清德正式道歉，摧毀台灣社會互信請負起責任。

江怡臻說，領導國家誠信是最基本條件，這也是蔡英文總統送給賴清德的話，板橋案賴帶頭造謠，民進黨就是全台灣最大造謠集團，上下交相賊、蛇鼠一窩。

江怡臻說，上午賴清德選辦毫無悔意，指責侯辦模糊焦點，不料下午新北地檢署立刻打臉賴團隊，賴清德是副總統、也是醫生，請不要再耍賴，沒有資格領導台灣，戴瑋姍也該辭去發言人負起責任，不要再閃躲，好漢做事好漢當，更呼籲民眾別選「惡人」；甚至民進黨新北市議會黨團聲明，還跟檢方證據明明白白對著幹，毫無悔意。

侯辦發言人呂家愷也說，感謝士林地檢署、新北地檢，賴清德狠狠被打臉，狠狠被「雙殺」，提醒賴要選國家元首，誠信是基本條件，上梁不正下梁歪， 放任小雞抹黑造謠，什麼時候要到案說明。