三創生活重新打造3樓商場，以「品味科技」為主題，從過去的攝影用品，改為引進創作者、居家辦公者、旅遊、寵物、網紅拍攝等族群需求的產品。

三創生活總經理賴寶月表示，疫情影響每個人的生活，要在家上班要電腦，全家不只用一台，起碼三四台，進一步帶動網路升級。跑步機在家運動，影音設備在家看電影。三創引進更好產品，做更好服務，科技生活不是產品，而是服務和態度。無邊界的科技生活。

副營運長張慈玫指出，為吸引更多消費族群，從消費者角度出發，過去三創3樓以攝影為主，相機、空拍機，疫情改變生活型態，生活需求不同，讓創作者、居家辦公者、旅遊需求、寵物、網紅拍攝，引進3樓，更名為「品味科技」。

三創生活表示，科技應該成為改善人們生活的工具，而非單純的時髦科技。透過三創生活，希望可以提供消費者一個能與科技產品互動、感受科技的場所，而非只是一個簡單的購物地點。對於消費者來說，三創生活將是他們科技生活的新起點。無論需要什麼樣的科技產品，或想了解哪些科技趨勢，他們都可以在這裡找到答案。而對於廠商來說，三創生活將是他們展現品牌形象、與消費者互動的絕佳平台。