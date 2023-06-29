港片《命案》由杜琪峯監製、游乃海編劇、鄭保瑞執導、林家棟及楊樂文主演的驚悚懸疑片《命案》，取材自80年代轟動全香港的「雨夜屠夫」林過雲案件。林過雲當年在五個月內殺害四名女性，尤其都挑雨天犯案，案件曝光讓全港民眾人心惶惶，片中飾演物理治療師一角的陳湛文，角色便脫胎自這位「雨夜屠夫」，表面上斯文有禮，但每逢下雨，就會化身成妓女殺手，呈現極大反差。

劇場演員出身的陳湛文，可說是近年香港導演愛用的演員之一，2018年首度拍電影，就以陳果執導的《三夫》問鼎香港金像獎最佳新演員，2023年也在《飯戲攻心》搞笑演出，今年還接連演出《命案》、《全個世界都有電話》、《年少日記》等片，不過他也解釋：「《命案》是拍完《三夫》後，第二部演出的電影，比《飯戲攻心》還早，只是《飯戲攻心》比較早上映。」

對於第2次演電影，就獲得名導鄭保瑞青睞，導演也回憶找他演出的契機：「就是《三夫》那傢伙！讓我印象很深，覺得湛文有很多可能性，尤其這角色是個不太起眼的人，是大隱隱於巿的人，我相信他會有這種狀態，因為他拍《三夫》面對陳果都做得到，哈哈！加上他讀演藝又一直做舞台劇，功底應該很好。」

陳湛文演出妓女殺手，坦言怕殺人動作不夠乾淨俐落。（采昌提供）

因為這次要人前斯文、人後凶狠，這也讓陳湛文表示，演出最難拿捏的，就是怕殺人動作不夠乾淨俐落，不像一個時常會殺人的兇手。不過他的精湛演出，也讓觀賞過的香港民眾餘悸猶存，紛紛在網路上留言：「以後下雨天都要小心看到陳湛文了！」可見他演變態角色備受讚賞，盡展演技光芒。

除了陳湛文之外，在《命案》演技發光的另一位配角，當屬飾演年輕妓女的伍詠詩。2014年出道的他，曾分別在《熱血合唱團》與《墮胎師》演出學生角色，直到《命案》終於從校服換上性感細肩帶，詮釋因為身負賭債而淪為妓女的少女，不僅要面對自身悲慘的命運，還要面對變態殺人魔的索命。她回憶演出契機：「一開始收到劇本，就覺得是很大挑戰。最主要是如何投入到角色，我就不斷在現場去試、去找。當時劇組在現場不斷挖我內心，希望得到真實的感受。」

伍詠詩跳脫過往形象，破格演繹年輕妓女。（采昌提供）

據悉，由於對妓女這個職業不熟，擔心無法精準發揮，伍詠詩更揪朋友到妓女聚集的「鳳樓」進行「實地考察」，想看看妓女們的行為舉止。只不過她太害怕了，只敢在附近徘徊，以及上網做資料搜集：「我跟朋友一起去附近走走，只是遠距離觀察。至於『一樓一鳳』的環境，我自己就沒到如此大膽，但在網路上搜集資料時，發現有人拍攝一些短片，覺得很好，等去到現場看到美術佈置，也覺得很相似。我相信從事這個職業，任何性格任何人都有，不想先入為主，不一定要做到搔首弄姿。」

此外，她在片中面對陳湛文的索命威脅，也跟對方有激烈的肉搏打鬥場面，讓兩人耗盡精力。不過最讓她印象深刻的，莫過還是被陳湛文五花大綁的橋段，讓她有感而發：「連休息都要被綁住又貼住膠帶，真是比打戲還更辛苦，不過也幫助我投入角色。」《命案》將在本週五（30日）在台上映。