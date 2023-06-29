新北市地檢署今公布新北板橋某幼兒園調查說明，國民黨及侯友宜陣營稱「民進黨造謠」及「民進黨撕裂國人與政府信任」，民進黨聲明表示，新北市長侯友宜6月8日在政大與學生座談前，媒體受訪時明確指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，有關本案的幼兒園若無問題，侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處份？「究竟誰在造謠？」

民進黨聲明指出，尊重檢方偵查作為及鑑定結果，全案尚未偵結；檢調在報告中說明針對告訴的事實，尚有諸多尚待比對及確認之處，後續會繼續釐清。呼籲新北市政府的行政調查也應盡速完成並對外公布，全力守護受害家長及孩子的健康安全。

至於本案究竟誰在造謠？民進黨說，事實證明侯友宜市長曾在6月8日在政大與學生座談前，媒體受訪時明確指控「幼兒園老師居心叵測，竟對幼兒做出令人痛心的事」，而新北市政府教育局也在6月9日針對該幼兒園進行廢照及裁罰。試問有關本案之幼兒園若無問題，侯友宜為何對該幼兒園祭出廢照處份？侯友宜及新北市府應該再次對外說明。

民進黨強調，除了司法途徑之外，對於各界一直訴求的，就是行政調查跟醫療協助必須加快進行，以協助釐清真相。但新北市政府及侯友宜一開始就向外界宣告說這個案子是有問題的，同時惡意指控說帶風向的是民進黨，並進行提告濫訴，耗費司法資源，製造社會恐慌，令人遺憾。