警政署鐘國文警政委員表示，目前全台有1496個派出所，但仍有989個派出所沒有AED，缺口率高達六成，非常感謝中保科集團率先捐贈一百套AED設備，將急救的拼圖拼起來，與警察同仁一起守護社區。

中興保科董事長林建涵表示，集團長期重視第一線員警辛勞，最明白警察們服務民眾24小時從不停歇、且經常面臨緊急狀況，搶救人命更是分秒必爭，為了避免增加警察機關AED管理負擔，以及設置管理妥善性，因此結合集團關係企業資源捐贈100套AED設置於偏鄉派出所，希望偕同警察機關24小時共同守護員警及民眾生命安全，對警員來說，只要配合AED上的圖示步驟，搭配機器發出的語音指示，進行急救，就有機會在黃金4分鐘內挽救一條寶貴的生命。

立偉電子總經理洪培修表示，捐贈100套組中並同時提供「智慧連線管理系統」，這是一套可以幫助派出所24小時偵測的設備，掌握AED是否被取出、主機是否故障，透過訊號回傳，達到全時監控設備管理。