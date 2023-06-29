國民黨總統參選人、新北市長侯友宜29日下午2點前往苗栗縣議會，與藍營地方政要、基層幹部座談，侯友宜痛批民進黨是從台獨分子，變成不宣布台獨，把兩岸關係推向戰爭，他參選就是要解決面對問題，改變過往弊病。

侯友宜說，這是他首次來到苗栗，很多人跟他素昧平生，但給予他滿滿鼓勵，他非常感謝與感恩，這幾年看到國家危機、社會不安定，民進黨執政8年做得太爛，甚至把兩岸推向戰爭，造成兩岸危機一觸即發。

他認為台海問題還是決定在兩岸關係，一個和平穩定安全架構下，讓兩邊互信，才能降低危機，但民進黨8年來不跟中國交流，最直接的影響就是農漁產業面臨挑戰，國家安全要靠大家努力，軍事戰力固然要提升，但過程中還是要互信交流。

侯友宜表示，民進黨執政是以台灣經濟單邊主義發展，經濟產業受到限制，物價上漲、年輕人低薪，台灣走不出國際，對內也造成治安敗壞、民心惶恐不安，詐騙、槍械、假新聞案件不斷，主管機關金管會、NCC管不住，卻老是怪給警察，還有國家缺電、跳電，口口聲聲說要營造非核家園，但都無法做到。

他說，他做事情都不求選票，該做就做，該承擔就承擔，所有事情他都是做十分、只會講三分，像是聚集非法鐵皮工廠的塭仔圳，足足占地400公頃，在他任內翻轉重畫，反觀台北市的社子島毫無進展。

侯表示，選舉要選會做事、解決問題的人，而不是只會批評作秀、喊喊口號，民進黨很多問題都是在選舉操控，像賴清德最近談論的補助學費，這些都可以提前做到，偏要等到選舉才開始。

還有新北餵藥案造成家長、幼教老師衝突對立，讓人心浮動，家長，社會付出慘痛代價，這些撕裂的傷痕，在事件能夠彌補嗎，民進黨不能只為了選舉刻意操作民心，他這次承擔國民黨重責大任，未來他會把以前的弊病改過來，他這次參選就是要面對問題、解決問題。

今天座談會，包括苗栗縣長鍾東錦、苗栗議長李文斌、前苗栗縣長劉政鴻、國民黨苗栗縣黨部主委邱一峰、前國民黨主席林榮德、立委徐志榮、陳超明以及近20位縣議員、各鄉鎮市首長、黨員代表等都到場參與座談會。