賴譜光(Jimmy Lai)-曾幾何時．史前記憶。2023台東市。（作者提供）

賴譜光(Jimmy Lai)-曾幾何時．河堤上的風光。2019蘭陽平原。（作者提供）

「曾幾何時」一種常見的英譯說法Once Upon A Time，是許多童話故事「話說很久以前…」的開頭。然而它本身也是中文成語，用來形容大千世界稍縱即逝無常的變化。除了取其中英雙關語的趣味外，並藉由文字認知的歧異性，誤入不同時間維度的思考概念，所預設自相矛盾的弔詭辯證，成為創作探索的題材。

若拆解出「幾何」二字，那是數學重要的基礎分支，簡言之就是研究形狀、大小、比例與空間的度量關係。我從空間的維度上出發，受希臘哲人柏拉圖「理型論」（Theory of Forms）的啟發，在雜亂繽紛的表象世界，透過有意識的紀錄觀察，抽離簡化所得到的影像語彙，意圖找出萬物不變的本質，理解宇宙背後運行的規律。

無論斑駁木門上的一抹斜陽、或是拾階而上的旋轉鐵梯，在時間與空間交織而成的歷史文明脈絡裡，一再向世人預言人去樓空留下的遺跡。金黃色稻田吹送沙沙的風聲、大海在岸邊捲起白色的浪花，QR Code裡傳來即將遠行的歌聲，而眼前流動的光影、線條、構圖、色彩，也終將隨著時間褪色逝去，宣告成為永恆的記憶。

閱讀第一層視覺語意之後，心中的景是妄想與偏執的臨界值，一道道有形無形的壁體，也許是空無一片，也許也是壁體內的圖形隱喻。「壁」的場域上產生空間對位、方位上的對立與距離上的對等，而眼中第一視覺的琢磨，讓閱讀事物的優勢鏡位與其豐富的圖形超越框架。壁上的觀視，龜裂中污漬殘跡可能的再現視覺，凹凸的演化與光影的漸變在視覺感的身形中，使得色塊或是光影中呈現的形體，有如手繪而陷入視角的再造，感受「此曾在」的觸覺，如烙印在閉眼後時間與空間上的痕。

洪世聰-《壁上觀》。（作者提供）

洪世聰-《壁上觀》。（作者提供）

洪世聰-《壁上觀》。（作者提供）

人的視覺有著幾何，那看圖而延異奇像便在腦中迴繞，猶如許許多多的記憶與圖案，也如親手畫下的筆觸與過程，是多面向「迴視」的符號，停滯如被鎖定的快門，瞬間壓縮在暗黑的平板上，此時的視覺像抽離自集結中的「壁」。

「壁上觀」這旁者的角色，依附在曾經走過場域的你我，雖是無所對望的擦身而過，卻也是微風交空的來回，作為第三隻眼的你我，也會是他「壁上觀」的對象。

「曾幾何時壁上觀」作為三度空間中符號之間的角力，邏輯上好像脫離了無法牽制的向量，卻也進入時間與空間的交錯，讓人對事物的觀看，有如漂浮於雙眼之間，超越了度量的可視，當所拍內容同步在銀幕的顯像與「觀」照，讓心思再次解構其間的符號，跳脫框的束縛。

展期：2023／07／01(六)－07／15(六)

開幕：2023／07／01(六) -14：30

地點：文大推廣部 大夏藝廊（台北市建國南路二段231號）

開放時間：週一至週六 9：00~ 21：00；週日 9：00~ 17：00

專家對談：2023／07／08(六) -14：30

姜麗華：法國巴黎第一大學造形藝術暨美學博士、國立臺灣藝術大學教授

呂筱渝：法國巴黎第八大學婦女與性別研究博士、法國巴黎第八大學造形藝術學系碩士，現為自由評論人

主辦單位：文大推廣部藝術文創中心