美韓記憶體大廠先前連袂減產，紓解供過於求慘況，終於讓DRAM產業浮現曙光。美國記憶體巨頭美光（Micron）第三季財報優於預期，並稱記憶體產業已觸底；對此，知名半導體分析師陸行之表示，美光明年復甦可期，由於庫存持續下滑，看來記憶體大廠第四季度可以一起來漲下游廠商的價格，下游廠怕明年漲價，下半年可能要加庫存，暗示下個周期循環又要開始了。

美公布第三季業績，雖然利空出盡，明年復甦可期，但目前盤後只小漲2.5%。陸行之在臉書發文表示，其實美光財報數字普普，但股價從周期底部的48.43美元彈升已逼近40%，實在需要提供更好的數字讓投資人興奮一下。

陸行之整理美光季報幾項重點如下：

1】美光預期第三季度營收季增-1至+9%，平均4%，比市場預期好1%，年減41%，比二季度的-57%明顯改善。

2】美光預期第三季度毛利率-10%至-15%，看起來比第二季度的-18%有些改善，但第二季度毛利率有4億美元的庫存跌價損失，預期三季度沒有，如果把庫存跌價損失拿掉，第二季度毛利率變成-7%，第 三季度毛利率就有點乏善可陳了。

3】第二季度庫存月數明顯下滑到5.59個月，季減20%，年增52%，公司預期第三季度庫存月數下滑到4.1個月，季減27%，年減17%，看起來記憶體大廠第四季度可以一起來漲下游廠商的價格，下游廠怕明年漲價，下半年可能要加庫存，暗示下個周期循環又要開始了。

4】美光一方面公布第二季度資本開支14億美元，全年是70億(2022年第四季至2023年第三季），一方面公布前三季度（2022年第四季至2023年第二季）累計資本開支是62.15億美元，如果減掉2022年第四季的24.49億及2023年第一季的22.05億，2023年第二季資本開支應該是15.6億，三季度應該是7.9億美元，數字雖然兜不起來，但資本開支及Capital intensity (capex/sales) 明顯下滑，投資法人肯定會正面看待。

5】美光當然要蹭AI的熱度，美光認為AI 伺服器比普通伺服器多用6-8倍的DRAM和3倍的NAND，今年第四季要量產HBM，預計2024年放量。

陸行之分析，輝達賣一台AI伺服器，價格比普通伺服器貴個15-20倍，而零組件相關材料，轉移AI伺服器供應鏈價值至少應該增加個7-8倍以上，否則還不夠補普通伺服器年減的量，現在擔心的是整體伺服器市場的10年年複合成長率是否會從過去的5-7%變成未來的-5%

他認為，EUV-based 1-gamma DRAM 會在2025年才量產，恭喜台灣廠搶首發，接著把技術也轉到日本來做。