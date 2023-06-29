女團養成節目《未來少女》於本月26日進行第2次錄製，進入第3賽制的少女們與多組知名藝人合作演出，從舞台中汲取前輩專業能力與魅力。來自星光瑞瑞的黑曜精靈，由李㼈女兒紫嫣及力安、依沛、名慧、張瑄、采婕、Emma、雨璇、郭郭9人組成。黑曜精靈在前2次賽制中皆未能獲得理想的成績，此次與《聲林之王2》冠軍艾薇合作舞台展現驚人魅力，力安也在表演前展露決心：「上2次成績沒有很理想，這次抱著復仇精神來比賽！」

表演一結束，少女製作人徐若瑄忍不住起身拍手，直言距離上次的演出相距不到1個月，黑曜精靈已蛻變成另一個樣子：「你們看起來就像已經出道的專業歌手在台上表演，艾薇老師帶給你們自信，你們的潛力完全爆發！」優秀的表現也讓帶領星光瑞瑞的陳婉若、子鴻老師在台下爆淚。

郭書瑤（前排中）與日光之橙合作，一圓女團夢。（踢帕娛樂提供）

橫跨影歌視的郭書瑤則是一圓女團夢，與日光之橙合作，徐若瑄誇讚：「超級無敵可愛、在團體裡面完全沒有違和感！」近期工作滿檔的郭書瑤直言接下通告的時候有點後悔，但想到可以和可愛的女孩們合作、又在現場看到其他厲害的老師們，還是非常開心可以完成這次舞台「很謝謝日光之橙沒有把我當前輩，反而是把我當成她們的一員，我也很謝謝她們幫我圓夢。」

李千娜（前排中）與幻藍小熊勁歌熱舞。（踢帕娛樂提供）

壓軸登場的幻藍小熊則是與自《超級星光大道》出道，並在影歌視三棲均有好成績的李千娜合作，她表示自己雖然很喜歡跳舞但專長並不在此，坦言接下《未來少女》合作賽算是一個艱難的任務。《未來少女》8月4日起，每周五晚間10點在中視播出。