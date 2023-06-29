近期「#Me Too」風波在台持續延燒，其中，黑人陳建州近日遭「大牙」周宜霈、「微風女神」郭源元等人出面指控有「性騷」舉動，而郭源元更以逾千字長文描述被「2度性騷」的過程。對此，范瑋琪也於今(29)日稍早在社群上發聲，並提出幾點理由認為郭源元的說法「與事實不符」，直言：「會用全力守護我的家庭。」

郭源元昨(29)日在臉書上發聲，在文中提及被「2度性騷」的來龍去脈，其一是在范瑋琪懷孕時期，被陳建州從背後強抱並索吻後才放開；其二是男方邀請見面後，被帶入看似陳建州的家中，並被丟在床上「強壓」，等到她放聲大哭，才「被放過一劫」。

然而，陳建州妻子范瑋琪今日在社群上發聲，文中提及「懷孕期間一直在家中安胎，僅有5次出門。」並強調出門期間陳建州一直在身旁陪同，看似在間接幫陳建州澄清他沒有機會能單獨與其他女生見面；另外，也指出「舊家中僅有一張床」，並透露范媽和黑媽就住舊家樓下，每天隨時輪番來家裡照顧她，看似在反駁郭源元稱「有另一張床」的說法；最後，范瑋琪也直言：「從小到大認識黑人的朋友都知道他滴酒不沾，而自己懷孕期也不可能喝酒。」

范瑋琪也於文末中強調：「我深深相信丈夫是個正直的人，身正不怕影子斜。我愛的我丈夫，我會用全力守護我的家庭。」事實上，范瑋琪近日也與陳建州共同發出聲明，表示已經提出民事告訴，求償1000萬元，並要求大牙公開道歉。

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