SEMICON CHINA此次展覽主題包括永續、智慧製造、車用、創新、人才等五大面向，不僅為歷年來規模最大、也是應用最全面的一次，預估將吸引逾10萬人次參觀。據SEMI官方資料顯示，此次將集結上千個供應鏈展出最新技術，展位也創下1200個新高。

此次SEMICON CHINA吸引包括IC設計、半導體製造、封測與電子組裝等產業供應鏈共襄盛舉，而晶圓代工、CPU、GPU、手機晶片等全球科技產業龍頭大咖，近期先後前往中國大陸參訪，顯示中國大陸為全球科技業重要且無法取代的市場已成產業共識。

中國大陸積極發展半導體產業，IC設計及封測廠快速擴張帶動測試介面需求。穎崴持續與在地重要IC設計公司合作，除了AI、高速運算（HPC）、車用晶片測試外，在X86、ARM及其他不同架構的處理器和後段封測大廠成為策略合作夥伴，開發更多高階產品，掌握測試介面需求先機。

穎崴表示，2022年及2023年首季來自中國大陸客戶的營收，約占整體營收的15％，為除了北美地區外的重要營收來源之一。隨著穎崴從晶圓到封裝後測試完整的產品線到位，公司持續看好未來中國大陸成長動能。

穎崴發言人陳紹焜表示，公司自2014年已在蘇州成立在地化生產基地，提供最快速、高品質的客製化測試介面治具服務，隨著半導體供應鏈多元及在地化，公司將持續耕耘中國大陸市場，實現產業鏈間的互惠雙贏。