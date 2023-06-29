雖然今年1~4月不動產仲介銷售額和同期相比年減29.5%，六都中有三都銷售額的減幅在3成以上，高雄市最受衝擊，銷售額年減38.4%，台北市也減少35.6%，台中市年減30.5%，然而不動產仲介家數依然微幅成長，截至今年4月，全台共6,559家，年增3.5%，其中桃園市家數年增6.0%，六都成長第一名，僅台北市年減1.1%，其它四都皆有3.0%以上的成長，以家數來看，台中市是唯一破千家的都會區，今年4月統計共有1,182家，家數超越雙北。

郎美囡指出，今年房市不只交易量減少，價格亦受挑戰，由於政府持續打炒房，尤其去年3月央行升息循環啟動後，買方認為房價應大幅下降，縱然有賣方提出讓利空間，卻與買方所認知的降價幅度有落差，房價還處於磨合階段，因此不動產經紀業的銷售額普遍低於去年同期，減幅情況在市場多頭時期的熱銷區域如高雄市、台中市最明顯，台北市則因價格高，市場不佳時交易緊縮最為顯著。