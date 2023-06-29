副總統賴清德（紫色領帶）29日主持南科3期園區動土典禮。（程炳璋攝）

副總統賴清德（紫色領帶者）與國科會主委吳政忠（中間白髮者）、經濟部次長曾文生（右10）一起見證南科三期動土儀式。（程炳璋攝）

副總統賴清德29日參加南科3期動工典禮，對台灣民眾黨主席柯文哲拋出的重啟服貿議題，指出那個年代已經過去，提到台灣經濟實力要有氣魄邁向世界，未來要打造成經濟上的日不落國。

賴清德29參加南科3期園區動土典禮，以引進台積電進駐南科的經驗，指出台灣政府有能力解決水、電、人力、土地、人才等問題，持續改善投資環境，才有近年大陸台商回台投資金額達2兆元。

賴清德指出，台灣一面提供企業立足條件，另外布局全球，今年剛與越南、菲律賓、印度簽署投資保障協定，方便企業投資順利，另跟美國加簽台美21世紀貿易協議，未來可望簽署雙邊貿易協定，解決關稅問題。

賴清德表示，以台灣現有的經濟實力，不只是守在這塊土地，更不是鎖進大陸，未來要向世界前進。他突然提到最近有人說要重啟服貿，指出「那個年代已經過去」。

賴清德舉例向現場民代喊話，「你們贊成大陸來台開設美容店或牛肉麵店？」，「當然不行，他們會跟台灣拚價格」他表示這不是台灣現在要走的路。

他指出，只要未來發展方向正確，在過去基礎與成就上，一定可以成功，台灣要有氣魄與雄心走向世界，成為經濟日不落國，全世界24小時都有陽光照在來自台灣的企業。

台南科學園區經營27年已成高科技產業聚落，去年營業額達1兆4834億元，第1、2期共1043公頃出租率達99％，南科3期84.5公頃屬擴建案，3年後完工，發展半導體、智慧機械、精準健康及其他新興科技產業，預估可創造年產值392億元，提供4900個就業機會。

南科3期雖剛動土，已有帆宣、漢民科技、緯穎、臺灣荏原、家登精密、新代科技、特銓、偉喬生醫等8家廠商出席表達進駐意願。