2023即將進入下半年，命理專家艾菲爾老師在微博分享，生肖屬鼠、狗、虎和羊的人在下半年感情運旺盛，單身者有機會遇到對的人，並和對方維持一段健康、長久的關係，有伴者則是和另一半感情穩定甜蜜，甚至有論及婚嫁的機會。

第一名：生肖鼠

屬鼠的人在下半年的桃花運很旺，生活周遭的異性都會頻頻向你示好，而你也很清楚自己要的是什麼，所以不再尋尋覓覓，能夠快速、準確地分辨出真正愛你的人；建議屬鼠者不要錯過任何一次相親機會，因為你很容易在相親或聯誼場合中遇到真愛。有伴者在下半年有機會將過去因溝通不良導致的誤會解開，互相理解與體諒，彼此的感情也能得到雙方家長、親友的祝福。

第二名：生肖狗

屬狗的人在下半年的桃花運很好，走到哪都受人關注，還很容易遇上一段浪漫的戀情，且將是一段長久的關係，對象會是細心呵護你的人，如果身邊有熟識的朋友，也不排除有進一步發展的機會，但要特別注意的是，必須在最初就確認對方是否真的單身。有伴者的感情則會越來越堅固，如果雙方都「想婚了」，建議可以在秋末冬初開始準備。

第三名：生肖虎

屬虎的人在下半年的愛情運勢充滿驚喜，會出現你期待已久的事，重新獲得對感情的信心與熱情，容易遇到突如其來的告白，或認識以前從不考慮的異性，但最後因為彼此有好感而交往，放假記得多外出走走，可以接觸到更多對象，也可多留意身邊的朋友，可能會發現以前從未發現的優點。有伴者的感情穩定，兩人可安排旅行出遊，在婚前多了解彼此價值觀。

第四名：生肖羊

屬羊的人在下半年的愛情運勢會大幅提升，單身者會開始想要主動認識異性、拓展交友圈，或許前一陣子的感情並不是很順利，但你並未放棄或失去信心，這種心態要一直保持下去；有伴者和另一半的感情也持續升溫，並且有機會論及婚嫁。建議屬羊的人多多打扮自己，展現出光鮮亮麗的一面，離脫單的日子就不遠了。